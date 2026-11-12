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Саида Мирзиеева обсудила с Эммануэлем Макроном перспективы сотрудничества

17:36, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
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Руководитель администрации президента Республики Узбекистан Саида Мирзиеева посетила с рабочим визитом столицу Франции — Париж. В рамках визита в Елисейском дворце состоялись переговоры на высоком уровне с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, Саида Мирзиеева приняла участие в престижном Парижском форуме мира — одной из важных площадок для обсуждения вопросов глобальной политики.

Расширение международного партнерства и региональных возможностей

В ходе личной встречи в Елисейском дворце Саида Мирзиеева передала французскому лидеру теплые приветствия от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Стороны подробно обсудили широкий круг приоритетных направлений сотрудничества — от обороны, безопасности, кибертехнологий и искусственного интеллекта до крупных экономических и гуманитарных проектов.

Привлечение передовых технологий и инвестиций Франции, одного из ведущих государств Европейского союза, будет способствовать не только ускорению цифровой трансформации Узбекистана, но и укреплению транзитного потенциала и инвестиционной привлекательности всей Центральной Азии.

Ожидается, что открытое, прагматичное и ориентированное на безопасность сотрудничество между Ташкентом и Парижем станет важным фактором формирования новых экономических и технологических коридоров, открывающих дополнительные возможности для соседних государств.

Мир и благополучие детей — в глобальной повестке

Еще одной значимой частью визита стало участие в Парижском форуме мира, организованном по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.

Выступая на форуме наряду с ведущими мировыми политическими деятелями, Саида Мирзиеева уделила особое внимание вопросам глобального мира и будущего детей.

Было отмечено, что вопросы защиты и благополучия детей, поднятые в октябре в Самарканде, сегодня вызывают серьезную обеспокоенность международного сообщества.

В целях преобразования глобального внимания к этой теме в конкретные практические действия были озвучены планы по принятию основных положений Самаркандской декларации в качестве резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и приданию им статуса универсальной международно-правовой основы.

«На самом деле мир — это когда каждый ребенок, независимо от того, где и в какой семье он родился, может спокойно учиться, расти без страха и с уверенностью смотреть в свое будущее», — подчеркнула Саида Мирзиеева.

Подобные инициативы, прозвучавшие в Париже, а также активный диалог на международной арене призваны внести положительный вклад в обеспечение безопасного и благополучного будущего не только Узбекистана, но и всех братских народов региона.

Они также будут способствовать укреплению позиций Центральной Азии в международной политике и расширению возможностей для ее устойчивого развития.

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