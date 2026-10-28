Садыр Жапаров совершит рабочий визит в Турцию
Президент Садыр Жапаров совершит рабочий визит в Анкару по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщили в администрации главы государства.
В ходе визита Садыр Жапаров примет участие в 13-м саммите глав стран Организации тюркских государств.
Участники встречи обсудят актуальные вопросы региональной и международной повестки.
По итогам саммита планируется подписать Анкарскую декларацию глав государств ОТГ и другие документы, направленные на укрепление сотрудничества между странами-участницами.