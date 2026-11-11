Садыр Жапаров собрал 40 тысяч подписей для участия в выборах менее чем за сутки

Садыр Жапаров собрал необходимые 30 тысяч подписей для участия в выборах главы государства. На это ему потребовалось меньше суток после подачи заявления в ЦИК о самовыдвижении.

Президента поддержали более 40 тысяч человек.

Всего в Центризбирком поступило шесть заявлений о выдвижении. Помимо Садыра Жапарова, в выборах намерены участвовать Сыймык Жапыкеев, Аймен Касенов, Исхак Масалиев, Азамат Эсенбеков и Акай Кыдыров.

По последним данным, Жапыкеев собрал более 18 тысяч 600 подписей, Касенов — почти 15 тысяч 600, Масалиев — 10 тысяч 400, Эсенбеков — 8 тысяч 500, а Кыдыров — 4 тысячи 900.

Напомним, выборы президента Кыргызстана назначены на 27 января 2027 года. Выдвижение кандидатов продлится до 13 ноября 2026-го.

Для регистрации кандидатом претенденту необходимо заручиться поддержкой не менее 30 тысяч избирателей. Сбор подписей в электронном формате проходит через государственный портал «Тундук». Ранее председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров пояснил, что законодательство допускает сбор подписей и на бумажных листах.