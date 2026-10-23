Садыр Жапаров разъяснил ситуацию по обманутым дольщикам «Дөөлөт курулуш»

Садыр Жапаров в ходе встречи с жителями Ноокенского района ответил на вопрос гражданина, обратившегося от имени дольщиков компании «Дөөлөт курулуш».

По словам президента, создали компанию под названием «Дөөлөт курулуш» и обманули около 3 тысяч человек.

«Государство взяло ситуацию в свои руки, нашло инвесторов и провело расчеты. Получается, один квадратный метр обойдется примерно в 920 долларов. Я дал поручение, чтобы люди ни в коем случае не остались без своих денег. Не собирайте по десять человек и не устраивайте шум», — объяснил он.

В рамках поручения президента Министерство строительства ввело в компании внешнее управление и привлекло китайского инвестора для возобновления строительных работ. Он вложил в строительство 25 миллионов долларов.

Согласно расчетам министерства, стоимость одного квадратного метра составляет 920 долларов. Это себестоимость строительства, и государство не намерено получать прибыль от проекта. Что касается сроков, требование о трехлетнем периоде связано с необходимостью возврата инвестором вложенных средств в течение этого времени. В противном случае завершить проект будет затруднительно.

При определении предложенной компанией пять лет назад стоимости в 750 долларов за квадратный метр не были учтены будущие инфляционные изменения. Если подсчитать прошлые и нынешние расходы на строительство, стоимость одного квадратного метра квартиры составила бы примерно 1 тысячу долларов.

Основная цель — завершить строительные работы в течение 1,5–2 лет и передать квартиры дольщикам. Предусмотрена возможность выплачивать оставшуюся сумму частями в течение трех лет.

В настоящее время строительные работы продолжаются во всех блоках жилых комплексов «Кудайберген» и «Шопоков Сити». На объектах трудятся более 400 рабочих. Качество строительства и ход работ находятся под контролем министерства.