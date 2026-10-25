Садыр Жапаров прокомментировал роль Алексея Ширшова в жизни страны

Президент Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область, отвечая на вопросы местных жителей, прокомментировал вопрос о том, что у Алексея Ширшова есть майнинг-ферма на Камбаратинской ГЭС-2.

По его словам, все политики пытаются использовать имя Ширшова для критики властей.

«Ширшов был партнером Максима в 2005–2010 годы, до бегства Бакиевых. Вы все его знаете. Они вместе управляли энергосистемой. И на самом деле они воровали. Привозили трансформатор за 100 тысяч долларов, а передавали по цене 1 миллион долларов. Разницу забирали себе. Да, действительно, такое было. В 2021 году, когда я начал работать, мне сообщили, что он хочет вернуться в Кыргызстан, что он не в розыске. Интересовался, не будет ли он задержан по прибытию, что приедет и расскажет про все имущество Максима, что до сих пор в Бишкеке есть его действующие компании, что у него есть коттеджи в пансионате «Аврора» стоимостью в миллионы долларов, что расскажет про все его имущество за рубежом», — поделился Садыр Жапаров.

После того, как президент изучил информацию, он позвал Ширшова на встречу.

«Он пришел и все рассказал. При помощи этих данных мы вернули имущество в «Авроре» — примерно на 20 миллионов долларов. Но кто-то же их в то время присвоил — чиновники, сидевшие на больших должностях. Они поделили имущество, присвоив его путем оформления на других. Вот все это имущество мы вернули государству, сейчас оно в государственной собственности.

Что еще он рассказал? Вы знаете компанию «Акнет» стоимостью в районе 100 миллионов долларов. Оказалось, что ею управляли бизнес-партнеры Максима Бакиева. Мы передали «Акнет» (государству. — прим. ред.) в 2025 году», — рассказал президент.

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Что касается майнинг-фермы на Камбаратинской ГЭС-2, Садыр Жапаров сослался на бывшего главу Минэнерго.

«В то время министром энергетики был Таалай Ибраев. Он сказал, что на Камбар-Ате 2 установлен один агрегат мощностью 120 мегаватт, но возможность есть для передачи лишь 90 мегаватт для населения, поскольку мощности трансформаторов не хватает. Спросили, а что нужно делать, ведь 30 мегаватт просто так остается», — ответил глава государства.

По словам Садыра Жапарова, Ширшов смог встать на ноги, ведя бизнес с олигархами из России и Европы. Тот делился с президентом о том, что у него есть хорошее состояние.

Президент отметил, что предложил Ширшову вложить 30-35 миллионов долларов, чтобы поставить майнинг на неиспользуемые 30 мегаватт.

«Используй 4-5 лет, чтобы возместить свои затраты, а как возместишь, то передай [майнинг — прим. ред.] государству бесплатно. Этот майнинг заставил его установить я. Два года уже прошло. Еще через два он передаст майнинг на баланс НЭСК», — прокомментировал Садыр Жапаров.

Он также рассказал о других инвестициях Ширшова в экономику страны. Например, о базе отдыха «Барс» на Иссык-Куле. Напомним, ранее она принадлежала ликвидированному вору в законе Камчи Кольбаеву и была конфискована.

Президент отметил, что стоимость «Барса» оценивалась в 6 миллионов долларов, а Ширшов приобрел ее за 12 миллионов долларов.

«Мы продали ему в 2 раза дороже своей цены. Эти деньги поступили в бюджет… Если поедете на Иссык-Куль, то увидите, Ширшов построил поле для гольфа, устанавливает фуникулеры. Он же не заберет все это с собой», —добавил глава государства.

По его словам, Ширшов также выделил городу Каракол 100 миллионов долларов спонсорской помощи на безвозмездной основе. А еще беспроцентный кредит на сумму 100 миллионов долларов сроком на 10 лет для Государственной ипотечной компании. Он также выделил примерно 100 миллионов долларов на восстановление 30 исторических объектов.

Садыр Жапаров предложил участникам встречи самим посчитать, сколько вложил Ширшов в КР. И считает, что никакой пользы от него не было бы, если тот просто отсидел три года в тюрьме.

«Что бы я ни делал, как внутри Кыргызстана, так и во внешней политике, я не буду делать что-либо, наносящее вред государству и народу. Доверьтесь мне. Если будут поднимать такие темы, как Китай, Ширшов, то запомните, это говорят популисты, которым важны рейтинги», — резюмировал президент.