USD87.45EUR97.86RUB1.08
24.kg

Садыр Жапаров прокомментировал роль Алексея Ширшова в жизни страны

11:16, 25 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Президент Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область, отвечая на вопросы местных жителей, прокомментировал вопрос о том, что у Алексея Ширшова есть майнинг-ферма на Камбаратинской ГЭС-2.

Без названия.png

По его словам, все политики пытаются использовать имя Ширшова для критики властей.

«Ширшов был партнером Максима в 2005–2010 годы, до бегства Бакиевых. Вы все его знаете. Они вместе управляли энергосистемой. И на самом деле они воровали. Привозили трансформатор за 100 тысяч долларов, а передавали по цене 1 миллион долларов. Разницу забирали себе. Да, действительно, такое было. В 2021 году, когда я начал работать, мне сообщили, что он хочет вернуться в Кыргызстан, что он не в розыске. Интересовался, не будет ли он задержан по прибытию, что приедет и расскажет про все имущество Максима, что до сих пор в Бишкеке есть его действующие компании, что у него есть коттеджи в пансионате «Аврора» стоимостью в миллионы долларов, что расскажет про все его имущество за рубежом», — поделился Садыр Жапаров.

После того, как президент изучил информацию, он позвал Ширшова на встречу.

«Он пришел и все рассказал. При помощи этих данных мы вернули имущество в «Авроре» — примерно на 20 миллионов долларов. Но кто-то же их в то время присвоил — чиновники, сидевшие на больших должностях. Они поделили имущество, присвоив его путем оформления на других. Вот все это имущество мы вернули государству, сейчас оно в государственной собственности.

Что еще он рассказал? Вы знаете компанию «Акнет» стоимостью в районе 100 миллионов долларов. Оказалось, что ею управляли бизнес-партнеры Максима Бакиева. Мы передали «Акнет» (государству. — прим. ред.) в 2025 году», — рассказал президент.

Читайте по теме
Алексей Ширшов зарегистрировал собственный общественный фонд в Бишкеке

Что касается майнинг-фермы на Камбаратинской ГЭС-2, Садыр Жапаров сослался на бывшего главу Минэнерго.

«В то время министром энергетики был Таалай Ибраев. Он сказал, что на Камбар-Ате 2 установлен один агрегат мощностью 120 мегаватт, но возможность есть для передачи лишь 90 мегаватт для населения, поскольку мощности трансформаторов не хватает. Спросили, а что нужно делать, ведь 30 мегаватт просто так остается», — ответил глава государства.

По словам Садыра Жапарова, Ширшов смог встать на ноги, ведя бизнес с олигархами из России и Европы. Тот делился с президентом о том, что у него есть хорошее состояние.

Президент отметил, что предложил Ширшову вложить 30-35 миллионов долларов, чтобы поставить майнинг на неиспользуемые 30 мегаватт.

«Используй 4-5 лет, чтобы возместить свои затраты, а как возместишь, то передай [майнинг — прим. ред.] государству бесплатно. Этот майнинг заставил его установить я. Два года уже прошло. Еще через два он передаст майнинг на баланс НЭСК», — прокомментировал Садыр Жапаров.

Он также рассказал о других инвестициях Ширшова в экономику страны. Например, о базе отдыха «Барс» на Иссык-Куле. Напомним, ранее она принадлежала ликвидированному вору в законе Камчи Кольбаеву и была конфискована.

Президент отметил, что стоимость «Барса» оценивалась в 6 миллионов долларов, а Ширшов приобрел ее за 12 миллионов долларов.

«Мы продали ему в 2 раза дороже своей цены. Эти деньги поступили в бюджет… Если поедете на Иссык-Куль, то увидите, Ширшов построил поле для гольфа, устанавливает фуникулеры. Он же не заберет все это с собой», —добавил глава государства.

По его словам, Ширшов также выделил городу Каракол 100 миллионов долларов спонсорской помощи на безвозмездной основе. А еще беспроцентный кредит на сумму 100 миллионов долларов сроком на 10 лет для Государственной ипотечной компании. Он также выделил примерно 100 миллионов долларов на восстановление 30 исторических объектов.

Садыр Жапаров предложил участникам встречи самим посчитать, сколько вложил Ширшов в КР. И считает, что никакой пользы от него не было бы, если тот просто отсидел три года в тюрьме.

«Что бы я ни делал, как внутри Кыргызстана, так и во внешней политике, я не буду делать что-либо, наносящее вред государству и народу. Доверьтесь мне. Если будут поднимать такие темы, как Китай, Ширшов, то запомните, это говорят популисты, которым важны рейтинги», — резюмировал президент.

Материалы по теме

Садыр Жапаров посетил Ала-Букинский район: о чем доложили президенту

В городе Кербене откроют центр гемодиализа — президент

Президент напомнил горнодобывающим компаниям о бережном отношении к природе

Обеспечить больницы инкубаторами для недоношенных новорожденных поручил Жапаров

С социально-экономическим развитием Чаткальского района ознакомился президент

Президент объяснил реформу образования на примере поступления сына в вуз

Садыр Жапаров прилюдно раскритиковал Догдуркуль Кендирбаеву

Президент присвоил дипломатический ранг посла завотделом внешней политики

В Кербене построят больницу на 100 мест

Трое представителей МИД получили ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника

Популярные новости

Бизнес

Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

 

Афиша Бишкека на неделю: театральный фестиваль, классика при свечах и выставки

 

26 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

 

Награду «Лучший спектакль малой формы» получил Алайский музыкальный театр

 

Что ждет бишкекчан в конце месяца. Прогноз погоды на 26-28 октября

 

Температурные рекорды: когда Бишкек пережил самое холодное 25 октября

 

Атака на Иран

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Экономика

Необходимость открытия прямых авиарейсов обсудили Кыргызстан и Катар

 

План развития общего рынка газа ЕАЭС представят на утверждение

 

Продуктовая корзина Бишкека на 24 октября. Подорожали только молоко и помидоры

 

Минфин Кыргызстана получит новые полномочия по контролю за бюджетом

 

Проект решения об индустриальном парке в Чуйской области вынесен на обсуждение

 

Кыргызстан занял пятое место в мире по прогнозируемому росту экономики

 

Власть

Садыр Жапаров посетил Ала-Букинский район: о чем доложили президенту

 

Обеспечить больницы инкубаторами для недоношенных новорожденных поручил Жапаров

 

С социально-экономическим развитием Чаткальского района ознакомился президент

 

Маск обвинил ВСУ в использовании Starlink для атак «с целью убийства людей»

 

Садыр Жапаров прокомментировал роль Алексея Ширшова в жизни страны

 

Президент объяснил реформу образования на примере поступления сына в вуз

 

Ситуация вокруг Украины

Маск обвинил ВСУ в использовании Starlink для атак «с целью убийства людей»

 

Киев готов к миру и остановке войны по нынешней линии фронта — Зеленский

 

Трамп думал ввести 200 процентов пошлин для Украины и РФ, если не договорятся

 

Гуманитарная акция. Москва и Киев договорились о прекращении огня в Алешках

 

The Telegraph назвал кандидатов на участие в переговорах с Путиным от Европы

 

Дизельная сделка. Первый танкер с российским топливом отправился в США

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18