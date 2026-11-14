Садыр Жапаров прокомментировал свое предупреждение о возможных провокациях

Президент Кыргызстана прокомментировал свое предупреждение о возможных провокациях, которое он высказал ранее. На встрече с жителями Иссык-Кульской области он пояснил, что имел в виду.

По словам Садыра Жапарова, сейчас нет оснований говорить о том, что попытки организовать межэтнический конфликт есть. При этом глава государства располагает информацией о подобном.

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«Я вчера выступил с обращением по поводу межнационального конфликта. Такого нет, что уже что-либо организовали. Некоторые сидят за чаем в кабинке, рассуждают, как бы сорвать выборы. И вот кто-то говорит, что нужно организовать межэтнический конфликт между узбеками и кыргызами, тогда выборы не состоятся. Поэтому я и выступил с обращением — в качестве предупреждения», — рассказал президент.

Садыр Жапаров подчеркнул, что власти не допустят такого развития событий.

«Дай бог, мы не допустим этого. Сил наших правоохранительных органов и мощи государства достаточно. У нас хватит сил, чтобы за один день все пресечь», — добавил он.

Президент призвал представителей всех национальностей, проживающих в Кыргызстане, жить в мире и согласии.

«Будь то кыргызы, узбеки, уйгуры или таджики, мы все должны жить в Кыргызстане дружно, как одна семья. Только тогда будет развитие, будет рост экономики, жизнь народа улучшится. Нам нужен мир», — указал Садыр Жапаров.