Садыр Жапаров подал заявление о выдвижении в президенты Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров обратился в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность главы государства. Об этом сообщили в ЦИК.

Садыр Жапаров намерен участвовать в выборах в порядке самовыдвижения.

По состоянию на 10 ноября в комиссию поступило шесть заявлений о выдвижении кандидатов на пост президента. Ранее о намерении участвовать в выборах заявили Аймен Касенов, Азамат Эсенбеков, Сыймык Жапыкеев, Акай Кыдыров и Исхак Масалиев.

Напомним, срок выдвижения кандидатов на выборах президента Кыргызстана продлится до 13 ноября этого года. Выборы пройдут 27 января 2027-го.

6 декабря 2026 года Садыру Жапарову исполнится 58 лет.

Впервые он избран президентом на досрочных выборах 10 января 2021-го, набрав 79,2 процента голосов. Вступил в должность 28 января того же года.