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Садыр Жапаров подал заявление о выдвижении в президенты Кыргызстана

16:24, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Президент Садыр Жапаров обратился в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность главы государства. Об этом сообщили в ЦИК.

Садыр Жапаров намерен участвовать в выборах в порядке самовыдвижения.

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По состоянию на 10 ноября в комиссию поступило шесть заявлений о выдвижении кандидатов на пост президента. Ранее о намерении участвовать в выборах заявили Аймен Касенов, Азамат Эсенбеков, Сыймык Жапыкеев, Акай Кыдыров и Исхак Масалиев.

Напомним, срок выдвижения кандидатов на выборах президента Кыргызстана продлится до 13 ноября этого года. Выборы пройдут 27 января 2027-го.

6 декабря 2026 года Садыру Жапарову исполнится 58 лет.

Впервые он избран президентом на досрочных выборах 10 января 2021-го, набрав 79,2 процента голосов. Вступил в должность 28 января того же года.

  • По действовавшей на момент его избрания Конституции срок полномочий составлял шесть лет. Принятый в 2021-м новый Основной закон предусматривает пятилетний срок и возможность занимать пост президента не более двух сроков. Конституционный суд подтвердил, что шестилетний срок Садыра Жапарова засчитывается как первый. Таким образом, на предстоящих выборах он претендует на второй, пятилетний срок.

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