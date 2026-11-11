Садыр Жапаров менее чем за сутки собрал максимум подписей для выборов

Действующий президент Садыр Жапаров менее чем за сутки собрал максимально допустимое количество подписей избирателей для регистрации кандидатом на предстоящих президентских выборах.

Согласно данным электронной системы сбора подписей, за его кандидатуру подписались 60 тысяч человек. Именно такое количество указано на портале по состоянию на 11 ноября.

Напомним, Садыр Жапаров 10 ноября подал в Центральную избирательную комиссию заявление о самовыдвижении на пост президента.

По законодательству для регистрации необходимо собрать не менее 30 тысяч подписей избирателей. При этом максимальное количество подписей, которое можно представить в ЦИК, составляет 60 тысяч.

Таким образом, действующий глава государства достиг установленного законом максимума менее чем за сутки после выдвижения.

Теперь для регистрации ему необходимо выполнить остальные требования законодательства, в том числе внести избирательный залог в размере 1 миллиона сомов из средств избирательного фонда. После проверки документов и подписей окончательное решение о регистрации примет ЦИК.

По состоянию на момент публикации другие претенденты набрали значительно меньше подписей. Сыймыка Жапыкеева поддержали 20 тысяч 19 человек, Аймена Касенова — 16 тысяч 935, Исхака Масалиева — 12 тысяч 644, Азамата Эсенбекова — 9 тысяч 171, Акая Кыдырова — 5 тысяч 778, Бактыбека Калмаматова — 788.

Президентские выборы в Кыргызстане назначены на 27 января 2027 года. Выдвижение кандидатов завершится 13 ноября.