С электронных кошельков вывели более 11,5 миллиона сомов. Задержаны четверо

В Бишкеке задержали четверых подозреваемых по делу о незаконном выводе более 11,5 миллиона сомов с электронных кошельков.

По данным МВД, деньги переводили с помощью многочисленных электронных транзакций. По этому факту возбудили уголовное дело.

Сообщается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали четверых граждан: Ш. А. Т. и К. Н. Н., 2004 года рождения, а также Ш. Т. Ш. и Т. Б. А., 1996 года рождения.

Как передают в МВД, следственные и оперативные мероприятия продолжаются. Милиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, возможных соучастников и роль каждого из задержанных.