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24.kg

Руководителей судов обяжут проверять сроки рассмотрения дел

14:22, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане предлагают обязать председателей судов каждые три месяца проверять соблюдение сроков рассмотрения судебных дел и принимать меры для предотвращения затягивания процессов. Соответствующий проект изменений в конституционный Закон «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах» вынесен на общественное обсуждение. Инициаторами выступили 8 депутатов Жогорку Кенеша, в том числе спикер парламента Марлен Маматалиев.

Согласно законопроекту, председатели судов первой и второй инстанций должны будут ежеквартально анализировать соблюдение процессуальных сроков по делам, судебные решения по которым уже вступили в законную силу.

Если будут выявлены нарушения, руководителям судов предлагается принимать организационные меры для предупреждения подобных случаев в дальнейшем.

В справке-обосновании отмечается, что гражданские дела в Кыргызстане нередко рассматриваются с нарушением установленных сроков. Основными причинами называются неоднократные переносы заседаний, длительные перерывы и неявка участников процесса.

В результате, как указывают разработчики, граждане вынуждены месяцами, а иногда и годами ждать судебных решений.

При этом каждый перенос заседания создает дополнительные расходы для участников процесса, в том числе на оплату услуг адвокатов, и затягивает восстановление нарушенных прав.

Предлагаемые изменения направлены на усиление внутреннего контроля в судебной системе и повышение ответственности руководителей судов за соблюдение процессуальной дисциплины.

Документ связан с другой законодательной инициативой, предусматривающей сокращение сроков рассмотрения отдельных гражданских дел, ограничение переноса заседаний 15 календарными днями и уменьшение продолжительности перерывов до 3 рабочих дней.

Дополнительных расходов из республиканского бюджета принятие изменений не потребует.

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