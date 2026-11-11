Рубль продолжил падение, евро подорожал: курс валют на 11 ноября

Курс евро вырос и вновь переступил рубеж в 98 сомов. Российский рубль продолжил падение, обновив минимум ноября. Казахский тенге и китайский юань подросли, курс американского доллара не изменился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,4498 сома (практически без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 98,3635 сома (рост на 0,55 процента). Новый максимум ноября.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 97,41 сома, продажа — 98,41 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,057 сома (снижение на 0,8 процента). Новый минимум ноября. Падает второй день подряд.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,997 сома, продажа — 1,078 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1954 сома (рост на 0,31 процента). Отыграл вчерашнее проседание.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1701 сома, продажа — 0,2039 сома.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 13,116 сома (рост на 0,09 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,47 сома, продажа — 13,68 сома.

В 2026-м Национальный банк провел 13-ю интервенцию 2 ноября. Он реализовал 222,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 293,55 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке регулятор не проводил.

В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 — по продаже (675,65 миллиона).

В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.