Рубль и тенге дорожают, евро продолжает падать: курс валют на 13 ноября

Продолжается заметное падение евро, который опустился до 97 сомов. Российский рубль и казахский тенге подросли. Курс китайского юаня остался стабильным, американский доллар показал минимальное изменение. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,4489 сома (практически без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,4 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 97,0027 сома (снижение на 0,5 процента). Заметно снижается второй день подряд, обновив минимальное значение ноября.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 96,54 сома, продажа — 97,53 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0587 сома (рост на 0,49 процента). Возобновил рост после снижения в течение недели.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,993 сома, продажа — 1,072 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,197 сома (рост на 0,15 процента). Новый максимум ноября.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1699 сома, продажа — 0,2068 сома.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 13,1124 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,77 сома, продажа — 13,93 сома.

В 2026-м Национальный банк провел 13-ю интервенцию 2 ноября. Он реализовал 222,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 293,55 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке регулятор не проводил.

В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 — по продаже (675,65 миллиона).

В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.