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Рубль и тенге дорожают, евро продолжает падать: курс валют на 13 ноября

09:22, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

Продолжается заметное падение евро, который опустился до 97 сомов. Российский рубль и казахский тенге подросли. Курс китайского юаня остался стабильным, американский доллар показал минимальное изменение. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

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Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4489 сома (практически без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,4 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 97,0027 сома (снижение на 0,5 процента). Заметно снижается второй день подряд, обновив минимальное значение ноября.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 96,54 сома, продажа — 97,53 сома.
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Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0587 сома (рост на 0,49 процента). Возобновил рост после снижения в течение недели.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,993 сома, продажа — 1,072 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,197 сома (рост на 0,15 процента). Новый максимум ноября.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1699 сома, продажа — 0,2068 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 13,1124 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,77 сома, продажа — 13,93 сома.
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  • В 2026-м Национальный банк провел 13-ю интервенцию 2 ноября. Он реализовал 222,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 293,55 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

  • В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке регулятор не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 — по продаже (675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.

Справка 24.kg

Валютная интервенция — операция Национального банка по покупке или продаже иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания резких колебаний обменного курса сома и сдерживания инфляции.

Дефицит валюты возникает при увеличении спроса со стороны бизнеса, в связи с большими импортными закупками товаров и оборудования, обеспечением внешних выплат и по другим причинам.

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