Рубль дешевеет, тенге и юань пошли в рост: курс валют на 6 ноября

Китайский юань возобновил рост, а российский рубль продолжил плавное снижение. Евро и американский доллар незначительно просели, а казахский тенге слегка прибавил в цене. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,4493 сома (практически без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,39 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 98,3411 сома (практически без изменений). Удерживается возле максимальных отметок ноября.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 97,72 сома, продажа — 98,72 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0699 сома (снижение на 0,21 процента). Дешевеет третий день подряд.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,01 сома, продажа — 1,084 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1934 сома (рост на 0,16 процента). Продолжает укрепляться.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1743 сома, продажа — 0,2041 сома.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 13,1127 сома (рост на 0,06 процента). Возобновил рост после двухдневного снижения.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,97 сома, продажа — 13,68 сома.

В 2026-м Национальный банк провел 13-ю интервенцию 2 ноября. Он реализовал 222,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 293,55 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке регулятор не проводил.

В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 — по продаже (675,65 миллиона).

В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.