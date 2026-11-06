Рубль дешевеет, тенге и юань пошли в рост: курс валют на 6 ноября
Китайский юань возобновил рост, а российский рубль продолжил плавное снижение. Евро и американский доллар незначительно просели, а казахский тенге слегка прибавил в цене. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,4493 сома (практически без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,39 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 98,3411 сома (практически без изменений). Удерживается возле максимальных отметок ноября.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 97,72 сома, продажа — 98,72 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0699 сома (снижение на 0,21 процента). Дешевеет третий день подряд.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,01 сома, продажа — 1,084 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1934 сома (рост на 0,16 процента). Продолжает укрепляться.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1743 сома, продажа — 0,2041 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 13,1127 сома (рост на 0,06 процента). Возобновил рост после двухдневного снижения.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,97 сома, продажа — 13,68 сома.
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В 2026-м Национальный банк провел 13-ю интервенцию 2 ноября. Он реализовал 222,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 293,55 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.
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В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке регулятор не проводил.
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В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 — по продаже (675,65 миллиона).
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В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.
Справка 24.kg
Валютная интервенция — операция Национального банка по покупке или продаже иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания резких колебаний обменного курса сома и сдерживания инфляции.
Дефицит валюты возникает при увеличении спроса со стороны бизнеса, в связи с большими импортными закупками товаров и оборудования, обеспечением внешних выплат и по другим причинам.