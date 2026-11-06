USD87.45EUR98.34RUB1.07
24.kg

Рубль дешевеет, тенге и юань пошли в рост: курс валют на 6 ноября

09:23, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

Китайский юань возобновил рост, а российский рубль продолжил плавное снижение. Евро и американский доллар незначительно просели, а казахский тенге слегка прибавил в цене. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

валюта-1.jpg

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4493 сома (практически без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,39 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 98,3411 сома (практически без изменений). Удерживается возле максимальных отметок ноября.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 97,72 сома, продажа — 98,72 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0699 сома (снижение на 0,21 процента). Дешевеет третий день подряд.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,01 сома, продажа — 1,084 сома.
Мигранты.jpg

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1934 сома (рост на 0,16 процента). Продолжает укрепляться.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1743 сома, продажа — 0,2041 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 13,1127 сома (рост на 0,06 процента). Возобновил рост после двухдневного снижения.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,97 сома, продажа — 13,68 сома.
Курсы_валют.jpg

  • В 2026-м Национальный банк провел 13-ю интервенцию 2 ноября. Он реализовал 222,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 293,55 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

  • В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке регулятор не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 — по продаже (675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.

Справка 24.kg

Валютная интервенция — операция Национального банка по покупке или продаже иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания резких колебаний обменного курса сома и сдерживания инфляции.

Дефицит валюты возникает при увеличении спроса со стороны бизнеса, в связи с большими импортными закупками товаров и оборудования, обеспечением внешних выплат и по другим причинам.

Материалы по теме

Курс валют в банках Кыргызстана на 5 ноября: евро немного подрос

Рубль продолжает падать, евро и тенге пошли в рост: курс валют на 5 ноября

Курс валют в банках Кыргызстана на 4 ноября

Рубль резко подешевел, евро и юань также пошли вниз: курс валют на 4 ноября

Курс валют в банках Кыргызстана на 3 ноября

Рубль снова дорожает, юань обновил рекорд: курс валют на 3 ноября

Курс валют в банках Кыргызстана на 2 ноября

Рубль заметно подешевел, юань вновь обновил рекорд: курс валют на 2 ноября

Курс валют в банках Кыргызстана на 30 октября

Юань вновь побил рекорд, рубль подешевел: курс валют на 30 октября

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ОБСЕ изучает целесообразность отправки наблюдателей на выборы президента в КР

 

Военных в Кой-Таше готовят к выборам президента. ЦИК проверила систему

 

Четвертый претендент на пост президента подал заявление в ЦИК

 

Подписи избирателей. Кто из претендентов в президенты набрал их больше всего?

 

Власти ответили на жесткую критику Сыймыка Жапыкеева

 

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Общество

Иностранцы за рулем бишкекских автобусов: как вы к этому относитесь? Опрос

 

В двадцатку лучших вузов Центральной Азии вошли два университета Кыргызстана

 

Кыргызстанцы могут рассчитывать на сезонную работу во Франции

 

Сборная Кыргызстана по футзалу сыграла два матча с командой Вьетнама

 

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

 

Xiaomi разрабатывает смартфон с широким экраном

 

Атака на Иран

Прекратить финансирование войны против Ирана требуют в Сенате США

 

Тегеран тоже празднует поражение Трампа и его партии на выборах в Конгресс США

 

Выборы в Конгресс. Демократы США празднуют убедительную победу над Трампом

 

В Иране выпустили инструкцию для населения на случай ядерного удара

 

Предотвращение эскалации. Катар выступает посредником между Ираном и США

 

В Иране четыре танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива

 

Экономика

Внешний долг стран с низким уровнем дохода достиг рекордных $9,4 триллиона

 

В Гонконге будут курсировать около 1,5 тысячи такси с символикой СФИТ «Тамчи»

 

В КР на стабилизацию цен в 2026–2027 годах потребуется 36,6 миллиарда сомов

 

Рубль дешевеет, тенге и юань пошли в рост: курс валют на 6 ноября

 

Кыргызстан продолжает увеличивать свои золотые резервы — World Gold Council

 

Санкционные риски. Госбанки Кыргызстана прекратили работу с 284 компаниями

 

Власть

Энергетики запретят продавать детям. За нарушение грозит штраф до 55 тысяч сомов

 

На фоне экологического скандала в Кара-Балте назначили нового мэра

 

Налоговая усилит контроль за продажами. Что изменится для бизнеса

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Триллионы в криптовалюте. Сколько государство получает налогов

 

Прекратить финансирование войны против Ирана требуют в Сенате США

 

Ситуация вокруг Украины

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 

Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

 

Китай подтвердил, что ведет переговоры о трехсторонней встрече с США и Россией

 

Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена, заявил Александр Лукашенко

 

Зачем? Мелания Трамп соберет представителей России и Украины в Белом доме

 

Общество

Иностранцы за рулем бишкекских автобусов: как вы к этому относитесь? Опрос

 

Зима еще впереди, а Кыргызстан уже тратит рекордные объемы электричества

 

Число больных сахарным диабетом в Кыргызстане продолжает увеличиваться

 

В двадцатку лучших вузов Центральной Азии вошли два университета Кыргызстана

 

Кыргызстанцы могут рассчитывать на сезонную работу во Франции

 

Сборная Кыргызстана по футзалу сыграла два матча с командой Вьетнама

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18