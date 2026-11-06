Россиянка пыталась ввезти в Кыргызстан наркотики на 17 миллионов рублей. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.

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Отмечается, что в Московском регионе сотрудники таможни пресекли контрабанду наркотиков на 17 миллионов рублей в Кыргызстан.

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По версии следствия, отправку планировала 42-летняя россиянка. Она прятала запрещенные вещества в предметы повседневного обихода, например в упаковки конфет и в банки из-под тушенки, и с помощью сервисов доставки передавала к отправке. Женщину задержали.

Ранее сообщалось, что Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР пресекла канал незаконного ввоза психотропных веществ из Российской Федерации.

На территории Бишкека при получении посылки был задержан гражданин К. Б. Т., 1998 года рождения. При досмотре внутри воздухоочистителя был обнаружен и изъят 1 килограмм 64 грамма психотропного вещества «Альфа-PVP».

Возбуждены уголовные дела о контрабанде наркотиков организованной группой в особо крупном размере, санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.