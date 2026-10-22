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24.kg

Россия вернула лидерство в поставках в Кыргызстан шоколада и конфет

15:02, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

География торговли кондитерскими изделиями и шоколадом за восемь месяцев 2026 года заметно изменилась: за счет сильного августовского рывка Россия вернула себе первое место среди поставщиков, опередив Казахстан. На экспортном направлении главным рынком сбыта остается Таджикистан, говорится в данных Национального статистического комитета.

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На экспортном направлении Таджикистан окончательно утвердился в качестве главного покупателя кыргызстанских сладостей, обеспечив свыше 65 процентов всей выручки отечественных кондитеров. При этом поставки в Узбекистан продемонстрировали заметное ускорение: доля соседней страны в структуре кыргызского экспорта кондитерских изделий выросла до 16,87 процента.

Сладкий экспорт

Поставки кондитерской продукции и шоколада из Кыргызстана в январе — августе 2026 года составили 11,5 миллиона долларов при объеме 1 тысяча 979,9 тонны. В деньгах зарубежная выручка отечественных фабрик увеличилась за год на 5,22 процента.

На экспортном направлении Таджикистан окончательно утвердился в качестве главного покупателя кыргызстанских сладостей, обеспечив свыше 65 процентов всей выручки отечественных кондитеров. Одновременно заметно ускорились поставки в Узбекистан: доля соседней страны выросла до 16,87 процента.

В основном, мы продаем шоколад и продукты с содержанием какао — 1 тысяча 816 тонн на 11 миллионов долларов (рост на 6,22 процента по стоимости). Главный покупатель — Таджикистан.

Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад) уходят в Таджикистан и Казахстан. За восемь месяцев отгрузили 158,9 тонны на 446,6 тысячи. Падение стоимости на 15,82 процента.

Топ-5 стран-покупателей сладостей

  1. Таджикистан — доля рынка 65,23 процента (7,5 миллиона долларов).

  2. Узбекистан — 16,87 процента (1,9 миллиона долларов).

  3. Монголия — 8,92 процента (1 миллион долларов).

  4. Туркменистан — 4,98 процента (572,9 тысячи долларов).

  5. Казахстан — 2,47 процента (284,5 тысячи долларов).

Кто наполняет наш рынок сладостями

Импорт кондитерской продукции и сырья в Кыргызстан за восемь месяцев достиг 85,8 миллиона долларов при объеме 22 тысячи 571,9 тонны. В деньгах закупки выросли на 9,32 процента.

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Лидерами по поставкам шоколада и продуктов с какао являются Россия и Казахстан. Всего поставили 13 тысяч 594,9 тонны на 63,5 миллиона долларов (рост на 10,67 процента).

Кондитерские изделия из сахара импортируют, в основном, из России и Украины. Кыргызстан закупил 8 тысяч 714,4 тонны продукции на 20,6 миллиона долларов (рост на 8,09 процента).

А вот какао-порошок без сахара мы закупаем в Германии и Малайзии. Его поставили 252,9 тонны на 1,6 миллиона долларов (падение на 11,11 процента).

Топ импортеров сладостей

  1. Россия — доля рынка 37,78 процента (32,4 миллиона долларов).

  2. Казахстан — 35,16 процента (30,2 миллиона долларов).

  3. Украина — 5,76 процента (4,9 миллиона долларов).

  4. Германия — 4,69 процента (4 миллиона долларов).

  5. Узбекистан — 4,21 процента (3,6 миллиона долларов).

Сладкий минус в торговле

За восемь месяцев дефицит торгового баланса Кыргызстана по кондитерским изделиям и шоколаду достигло 74,3 миллиона долларов.

В августе он увеличился еще на 9,7 миллиона долларов США.

Преобладание импортного шоколада и конфет из России и Казахстана продолжает определять динамику внутреннего рынка КР, компенсируя экспортные успехи кыргызских фабрик в Таджикистане и Узбекистане.

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