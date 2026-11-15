РФ и Украина готовы к «практическим компромиссам» для завершения войны — Кушнер

Россия и Украина готовы к «практическим компромиссам» для завершения войны. Об этом заявил спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер.

«В прессе появлялись сообщения о максималистских требованиях обеих сторон, наряду с жесткой политической риторикой. Однако в ходе наших закрытых дискуссий обе стороны осознают, что для прекращения этой войны потребуются практические компромиссы», — написал он в своем аккаунте в X.

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Джаред Кушнер отметил, что «НАТО останется важнейшей опорой европейской безопасности».

«Мы стремимся к тому, чтобы наши европейские партнеры принимали непосредственное участие в этих обсуждениях», — добавил он.

Ранее газета The New York Times писала, что Россия требует вывести войска НАТО с восточного фланга в Польше и странах Балтии, а также не поставлять оружие Украине.

Напомним, в Абу-Даби впервые с февраля прошли трехсторонние переговоры Вашингтона, Москвы и Киева по урегулированию конфликта.

Представители Великобритании, Германии и Франции присутствовали в столице ОАЭ, но в переговорах официально не участвовали. С ними встретились только американская и украинская делегации.