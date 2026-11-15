USD87.44EUR96.69RUB1.06
24.kg

РФ и Украина готовы к «практическим компромиссам» для завершения войны — Кушнер

15:59, 15 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Россия и Украина готовы к «практическим компромиссам» для завершения войны. Об этом заявил спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер.

Без названия (4).png

«В прессе появлялись сообщения о максималистских требованиях обеих сторон, наряду с жесткой политической риторикой. Однако в ходе наших закрытых дискуссий обе стороны осознают, что для прекращения этой войны потребуются практические компромиссы», — написал он в своем аккаунте в X.

Читайте по теме
В Пентагоне заблокировали выдачу Украине лицензии на производство ракет Patriot

Джаред Кушнер отметил, что «НАТО останется важнейшей опорой европейской безопасности».

«Мы стремимся к тому, чтобы наши европейские партнеры принимали непосредственное участие в этих обсуждениях», — добавил он.

Ранее газета The New York Times писала, что Россия требует вывести войска НАТО с восточного фланга в Польше и странах Балтии, а также не поставлять оружие Украине.

Напомним, в Абу-Даби впервые с февраля прошли трехсторонние переговоры Вашингтона, Москвы и Киева по урегулированию конфликта.

Представители Великобритании, Германии и Франции присутствовали в столице ОАЭ, но в переговорах официально не участвовали. С ними встретились только американская и украинская делегации.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана изменил порядок подсчета голосов на выборах

 

Садыр Жапаров прокомментировал свое предупреждение о возможных провокациях

 

Президентская гонка в Кыргызстане — одно кресло на 11 человек

 

Феликс Кулов призвал силовиков проверить связи и деньги возможных провокаторов

 

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова идет в президенты

 

Бывший глава ЦИК Мамбетжунус Абылов стал десятым претендентом на пост президента

 

Общество

Рейд «Подросток-Ночь» провели сотрудники милиции в Бишкеке

 

Кыргызстанцы обыграли Китайский Тайбэй в товарищеском матче по футболу

 

Starship впервые вернулся к башне, с которой был запущен, и был пойман в воздухе

 

В Бишкеке будет холодно, но сухо. Прогноз погоды на 16-18 ноября

 

Температурные рекорды: в каком году в Бишкеке отметили самое холодное 15 ноября

 

Неделя-24: трагедия в Ала-Арче и кто претендует на кресло президента

 

Атака на Иран

Иран планирует покушение на Трампа, заявили в разведке Израиля

 

Определена дата встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне

 

Все базы США от Западной Азии до Европы станут законной целью, заявили в Иране

 

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

Экономика

Пенсионерам бесплатно покажут спектакль в Русском драмтеатре имени Айтматова

 

Талибы просят Россию построить НПЗ в Афганистане

 

Продуктовая корзина Бишкека на 14 ноября. Подорожали рис, огурцы и лук

 

Как продвигается строительство новой железной дороги, рассказал глава Минтранса

 

Джети-Огуз и Тонский район: какими показателями порадовали Садыра Жапарова

 

В России страховка дата-центров от дронов местами подорожала более чем в сто раз

 

Власть

РФ и Украина готовы к «практическим компромиссам» для завершения войны — Кушнер

 

Коррупция. В Венгрии бывший чиновник закопал миллиарды в лесу, но их нашли

 

Новый посол США в Кыргызстане приступил к дипломатической службе

 

В Кыргызстане изменили правила финансирования для вузов с особым статусом

 

Кыргызстан и Азербайджан договорились о международных автоперевозках

 

Сменился посол Кыргызстана в Японии

 

Ситуация вокруг Украины

РФ и Украина готовы к «практическим компромиссам» для завершения войны — Кушнер

 

В Пентагоне заблокировали выдачу Украине лицензии на производство ракет Patriot

 

В ЕС определили состав делегации на переговорах с Россией по Украине

 

Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

 

Украинский вопрос. Посланники США снова были в Москве и встретились с Путиным

 

Геноцидом назвал Европарламент вывоз украинских детей в Россию

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18