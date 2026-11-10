Размер доходов от государственного имущества назвали в ГАУГИ

Директор Госагентства по управлению госимуществом Бексултан Токонов рассказал журналистам о том, какие доходы приносит государственное имущество.

По его словам, начиная с 2023 года по 2026-й от реализации конфискованного имущества в бюджет государства поступило 25,5 миллиарда сомов. От использования госимущества также около 25 миллиардов сомов.

«Поступления от аренды с начала 2026 года составили около 2 миллиардов сомов. Раньше от аренды поступало всего от 800 тысяч до 1-1,5 миллиона сомов. Увеличение сборов произошло за счет эффективного использования госимущества. Если раньше мы предоставляли пустые земельные участки, то сейчас самостоятельно возводим здания и сооружения, потом сдаем. В некоторых случаях здания идут уже с готовым ремонтом», — сказал Бексултан Токонов.

Он добавил, что на 2027 год планируется приватизация объектов примерно на 1,5-2 миллиарда сомов. Конкретные объекты он не назвал.