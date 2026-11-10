Государство сдает принадлежавшее экс-премьеру здание за 1,4 миллиона сомов

Директор Госагентства по управлению госимуществом Бексултан Токонов вместе с журналистами посетил частную школу, здание которой предоставлено в аренду.

По его словам, ранее объект принадлежал бывшему премьер-министру Кубанычбеку Жумалиеву. Тут находилось общежитие для иностранных студентов медицинского вуза.

По добровольной передаче в сентябре 2025 года имущество принято в государственную собственность. В мае 2026-го его предоставили в аренду, тут провели капитальный ремонт и открыли частную кыргызскоязычную школу на 400 мест.

«Ежемесячная арендная плата составляет 1,4 миллиона сомов. Предоставили госимущество до 2029 года и уверяем, что будем продлевать аренду. Мы, наоборот, должны тесно сотрудничать, на каждом заседании президент ставит задачу — если инвестор хочет открыть частную школу или детский сад, мы должны поддержать и за ними бегать. А раньше все инвесторы бегали за чиновниками», — сказал глава ГАУГИ.

Он отметил, что иногда инвесторы ставят условия: проведут ремонт, но в счет аренды. Однако законодательством не предусмотрены такие возможности.

«Всего под образовательные учреждения сдается в аренду около шести-семи объектов в Бишкеке и Чуйской области. Есть тарификация, по положению скидок для них нет», — подчеркнул Бексултан Токонов.