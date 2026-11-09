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Пропавшего 19-летнего Азима нашли мертвым в реке в Чуйской области

14:51, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В Иссык-Атинском районе Чуйской области обнаружили тело 19-летнего Азима Жыргалбекова, пропавшего 28 октября. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, 31 октября в правоохранительные органы поступило заявление об исчезновении молодого человека 2007 года рождения.

Как выяснилось, 28 октября он вышел из своей квартиры в Бишкеке и больше не вернулся. В ходе проверки сотрудники милиции установили, что в последний раз его видели в селе Дмитриевка Иссык-Атинского района, где он встречался с друзьями.

9 ноября в ходе поисковых мероприятий сотрудники МЧС и милиции обнаружили тело Азима Жыргалбекова в реке Иссык-Ата между селами Дмитриевка и Буденовка, недалеко от моста.

В настоящее время по факту обнаружения тела проводится проверка. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины гибели молодого человека.

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