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Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 ноября: ночью будут заморозки

21:00, 15 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Чуйской и Нарынской областях ночью ожидается снег.

В Бишкеке температура воздуха ночью -2, днем +8 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью -4, днем +9 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях температура ночью +1, днем до +15 градусов.

В Нарынской области -10 градусов ночью и +7 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью -6, днем +7 градусов. Днем возможны дожди.

В Таласской области температура ночью -5, днем +9 градусов.

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