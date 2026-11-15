Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 ноября: ночью будут заморозки
В Чуйской и Нарынской областях ночью ожидается снег.
В Бишкеке температура воздуха ночью -2, днем +8 градусов.
В Чуйской области ожидается ночью -4, днем +9 градусов.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях температура ночью +1, днем до +15 градусов.
В Нарынской области -10 градусов ночью и +7 градусов днем.
В Иссык-Кульской области ночью -6, днем +7 градусов. Днем возможны дожди.
В Таласской области температура ночью -5, днем +9 градусов.