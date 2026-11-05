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24.kg

«Пробило крышу». В Бишкеке снова жалуются на стройкомпанию «Арт Вин»

11:46, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Жители жилого дома в Бишкеке пожаловались на строительную компанию «Арт Вин». По их словам, строительные конструкции повредили крышу здания. Видео с места происшествия прислали 24.kg.

На кадрах автор видео показывает поврежденную крышу и место, где ранее располагалась вывеска компании.

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«Вот на этом месте располагалась вывеска. Пробило крышу. Полностью разбило крышу. Внутрь сейчас будет забиваться вода. Все в таком состоянии», — рассказывает автор видео.

Это не первый случай, когда деятельность компании вызывает жалобы жителей соседних домов.

В конце октября 2026 года компанию «Арт Вин» оштрафовали на 200 тысяч сомов за нарушение требований безопасности на строительной площадке по адресу улица Юнусалиева, 92. Тогда строительные отходы, в том числе части опалубки, упали с 10-го этажа строящегося 12-этажного дома на территорию соседнего жилого дома.

По данным Министерства строительства, это создало угрозу безопасности жителей. Компании также выдали предписание об устранении нарушений.

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