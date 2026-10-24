Президент присвоил дипломатический ранг посла завотделом внешней политики

Садыр Жапаров присвоил Сагынбеку Абдумуталипу дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики. Об этом сообщили в администрации президента.

Абдумуталип родился в 1984 году. В 2005 году он окончил Кыргызский государственный университет имени Ишеналы Арабаева по специальности «регионоведение» (востоковедение).

В апреле 2025 года его назначили заведующим отделом внешней политики администрации президента.

До этого он работал советником посольств Кыргызстана в Таджикистане и Иране, занимал различные должности в Министерстве иностранных дел, а также работал в системе миграционной службы.