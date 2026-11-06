Президент Парагвая ушел в отставку на фоне финансового кризиса в стране

Президент Парагвая Сантьяго Пенья ушел в отставку на фоне финансового кризиса в стране.

В своем обращении к народу, опубликованном в соцсети Х, он заявил, что считает приоритетом «душевное спокойствие парагвайцев, которые доверили свои сбережения финансовой системе».

«Я принимаю это решение, думая о стабильности нашей страны, общественном мире и необходимости сохранения наших демократических институтов», — сказал уже бывший президент.

В парламенте Парагвая созвали экстренное заседание по вопросу отстранения от должности как президента, так и вице-президента Педро Аллианы. Депутаты считают их ответственными за кризис финансовой системы.

Ранее Центробанк Парагвая ликвидировал в связи с неплатежеспособностью крупнейший в стране цифровой банк Ueno, который обслуживал около 60 процентов населения государства. Жители потеряли доступ к картам, переводам и платежам.

Ранее в отставку подал премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер — из-за провала коалиционных переговоров о бюджете страны на 2027 год.