Претенденты на пост президента продолжают сбор подписей. Кто набрал больше всех?

В Кыргызстане продолжается сбор подписей избирателей в поддержку граждан, изъявивших желание участвовать в выборах президента.

На данный момент насчитывается пять претендентов. Согласно данным системы «Сбор подписей», всего кандидаты набрали 40 тысяч 993 подписи.

Аймен Касенов — 12 тысяч 247 подписей.

Азамат Эсенбеков — 6 тысяч 539 подписей.

Сыймык Жапыкеев — 15 тысяч 56 подписей.

Акай Кадыров — 2 тысячи 521 подпись.

Исхак Масалиев — 4 тысячи 630 подписей.

Как сообщил 24.kg глава ЦИК Тынчтык Шайназаров, претенденты могут также собирать подписи вручную.

«Право собирать подписи вручную осталось, никто не запрещает. Претенденты могут, как и раньше, ставить палатки, например, и просить граждан поддержать их. Это не считается агитацией. Сбор подписей через «Тундук» мы ввели для удобства граждан и самих кандидатов», — сказал Шайназаров.

Он добавил, что сбор продлится до 8 декабря, если никто из претендентов не наберет необходимого количества подписей, они не будут зарегистрированы в качестве кандидатов и выборы не состоятся.

Всего каждому претенденту необходимо собрать не менее 30 тысяч и не более 60 тысяч голосов.