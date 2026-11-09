Претенденты на пост президента продолжают сбор подписей. Кто набрал больше всех?
В Кыргызстане продолжается сбор подписей избирателей в поддержку граждан, изъявивших желание участвовать в выборах президента.
На данный момент насчитывается пять претендентов. Согласно данным системы «Сбор подписей», всего кандидаты набрали 40 тысяч 993 подписи.
- Аймен Касенов — 12 тысяч 247 подписей.
- Азамат Эсенбеков — 6 тысяч 539 подписей.
- Сыймык Жапыкеев — 15 тысяч 56 подписей.
- Акай Кадыров — 2 тысячи 521 подпись.
- Исхак Масалиев — 4 тысячи 630 подписей.
Как сообщил 24.kg глава ЦИК Тынчтык Шайназаров, претенденты могут также собирать подписи вручную.
«Право собирать подписи вручную осталось, никто не запрещает. Претенденты могут, как и раньше, ставить палатки, например, и просить граждан поддержать их. Это не считается агитацией. Сбор подписей через «Тундук» мы ввели для удобства граждан и самих кандидатов», — сказал Шайназаров.
Он добавил, что сбор продлится до 8 декабря, если никто из претендентов не наберет необходимого количества подписей, они не будут зарегистрированы в качестве кандидатов и выборы не состоятся.
Всего каждому претенденту необходимо собрать не менее 30 тысяч и не более 60 тысяч голосов.