Премиальный Motorola Signature 27 представлен на презентации

Motorola представила на презентации флагманский смартфон Signature 27, который стал преемником Signature.

У новой модели на 35 процентов больше аккумулятор и есть специальный сенсор для съемки быстродвижущихся объектов.

Смартфон получил 6,78-дюймовый экран Extreme AMOLED Duo с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 12 000 нит.

В основе дисплея — панель с двумя излучающими слоями. За производительность отвечает чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Предусмотрены 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 или 512 гигабайт.

Основная камера включает сенсор Sony Lytia 910 на 50 Мп с оптической стабилизацией, перископический модуль на 200 Мп с трехкратным оптическим зумом и сверхширокоугольную камеру на 50 Мп.

Отдельный сенсор EVS отслеживает изменения освещения на уровне пикселей и работает с функцией Action Shot. Она помогает снимать очень быстро движущиеся объекты.

Среди других особенностей — защита IP68/IP69, соответствие MIL-STD-810H, стереодинамики Dolby Atmos, Wi-Fi 8 и Android 17 с обещанием семи крупных обновлений ОС.

Продажи Motorola Signature 27 в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке начнутся 16 ноября. Смартфон будет доступен в цветах Pantone Coal Smoke и Pantone Capulet Olive. Рекомендованная цена составляет 1 тысячу 599 долларов.