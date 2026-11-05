Премьерный четверг: рождественская комедия, кыргызский боевик и ужасы

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходят новые фильмы.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызский боевик, драматический триллер, французскую семейную рождественскую комедию и экшн с Сэмюэлем Л. Джексоном.

1 «Канжар» (боевик)

Кундуз — бывшая военная с тяжелым прошлым — отправляется в горную хижину, чтобы найти покой. Но ее одиночество нарушает вооруженная группа, разыскивающая древний кинжал Манаса — реликвию, похищенную у местных хранителей. Когда преступники берут ее близких в заложники и используют хижину как базу для сделки с контрабандистами, Кундуз вынуждена снова стать солдатом.

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2 «Шкатулка проклятия. Зло внутри» (ужасы)

Группа студентов получает посылку с загадочной шкатулкой от неизвестного отправителя. Открывшие ее умирают жуткой смертью. Оставшимся друзьям предстоит выяснить: кто или что стоит за этим проклятием и как избежать страшной участи.

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3 «Как поймать Деда Мороза» (комедия)

Семилетняя Зои устала терпеть выходки своего обидчика и просит у Деда Мороза необычный подарок, который поможет ей отомстить. Но в рождественское утро девочка получает совсем не то, чего ожидала. Уверенная, что произошла ошибка, она решает во что бы то ни стало найти самого Деда Мороза и заставить его все исправить.

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4 «Зверь» (боевик)

Когда группа террористов пытается устроить переворот в США, президент страны вынужден сесть за руль своего лимузина по прозвищу «Зверь» и задействовать все его сверхсекретные возможности. Теперь задача главы государства — спасти раненого агента Секретной службы, воссоединиться с женой и спасти мир.

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5 «Кот в шляпе» (мультфильм)

Кот работает в Институте воображения и вдохновения. Однажды его отправляют на задание к брату и сестре, которые не знают, чем заняться.

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6 «Фьорд» (триллер)

В глухую норвежскую деревню на берегу фьорда переезжает семья из Румынии. Они быстро находят общий язык с соседями, а дети обеих семей становятся лучшими друзьями. Но идиллия рушится, когда румынская девочка приходит в школу с синяками и по деревне начинают ползти тревожные слухи.

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О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по ссылке.