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Представился сотрудником ГКНБ и выманил $17 тысяч. Задержан подозреваемый

11:25, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В ГУВД Бишкека с письменным заявлением о принятии мер в отношении неизвестного лица обратился гражданин У.Ж. Он сообщил, что посредством мессенджера WhatsApp, представившись сотрудником ГКНБ, мужчина вошел к нему в доверие и под предлогом оказания содействия в освобождении из следственного изолятора, мошенническим путем завладел 17 тысячами долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУВД столицы установили личность подозреваемого. Им оказался гражданин Т.А., 1988 года рождения, ранее неоднократно судимый.

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Установлено, что указанный гражданин ранее объявлялся в розыск по уголовному делу. В январе 2026 года его задержали сотрудники УУР ГУВД Бишкека, однако в мае освободили из мест лишения свободы на основании судебного решения.

В рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества подозреваемый задержан и на основании статей 96-97 Уголовно-процессуального кодекса водворен в ИВС ГУВД столицы.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия. Также проверяется возможная причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений.

Если вы пострадали от аналогичных действий либо располагаете информацией о подобных фактах, в правоохранительных органах просят незамедлительно обращаться в ближайшее отделение милиции или звонить по круглосуточному номеру 102.

 

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