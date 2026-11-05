«Прайм-эра» может стать словом года

Слово «прайм-эра» вошло в десятку претендентов на звание «Слово года — 2026» по версии российского портала «Грамота.ру». Об этом сообщает ТАСС.

Выражение происходит от английского prime, означающего период расцвета, и слова «эра». Им называют наиболее успешный и яркий этап в жизни человека.

В Кыргызстане это понятие начали активно использовать применительно к развитию страны. Особую популярность выражение получило после открытия VI Всемирных игр кочевников 31 августа в Бишкеке. В социальных сетях распространялись видеоролики с церемонии, на которой присутствовали руководители зарубежных государств. Пользователи называли происходящее «прайм-эрой» КР.

Уже 2 сентября выражение появилось в публикациях о Всемирных играх кочевников. Позднее его начали использовать журналисты, блогеры, чиновники и депутаты.

Кроме «прайм-эры», в шорт-лист «Грамоты.ру» вошли слова «дофаминовый», «нишевый», «воздухан», «тревожник», «вайбкодинг», «генерить», «ИИ-агент», «иишка» и «дата-центр».

Всего эксперты первоначально отобрали более 500 слов. При составлении короткого списка учитывались частота их употребления в социальных сетях, блогах и СМИ, а также динамика поисковых запросов.

В начале декабря победителя определят более 400 лингвистов. Выбранное слово включат в цифровой метасловарь портала «Грамота.ру».