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После гибели Амира в Кыргызстане создали SOS-канал для спасения в горах

18:10, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

После трагической гибели 14-летнего Амира Кунакунова в ущелье Ала-Арча сообщество туристов и альпинистов создало Telegram-канал SOS Mountain для координации поисково-спасательных работ в горах.

Как сообщают инициаторы, канал предназначен для оперативного обмена информацией о людях, попавших в беду во время горных походов и восхождений, а также для координации действий участников поисковых и спасательных операций.

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Организаторы призывают туристов, альпинистов, гидов и всех, кто регулярно посещает горные районы Кыргызстана, подписаться на канал и поделиться ссылкой с другими любителями гор.

Присоединиться можно по ссылке: https://t.me/SOS_Mountain.

Напомним, 7 ноября 2026 года 14-летний Амир Кунакунов пропал во время спуска в районе пика Электро в национальном парке Ала-Арча. Подросток самостоятельно связался со службой 112 и сообщил, что заблудился и нуждается в помощи.

Поиски продолжались несколько дней. 9 ноября спасатели обнаружили тело мальчика.

Трагедия вызвала общественный резонанс и вопросы к организации поисково-спасательной операции. В частности, обсуждались оперативность передачи информации, взаимодействие экстренных служб и эффективность принимаемых мер.

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По итогам разбирательства президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор министру чрезвычайных ситуаций Канатбеку Чыныбаеву. Кроме того, от занимаемых должностей были освобождены заместитель министра Алмазбек Асанов, руководитель Центра управления в кризисных ситуациях Азис Эгембердиев и начальник Государственного центра подготовки спасателей Тынарбек Мурашов.

Военная прокуратура начала уголовное расследование по факту возможной халатности при организации спасательных мероприятий.

Создатели SOS Mountain рассчитывают, что дополнительная площадка для обмена оперативной информацией поможет быстрее объединять усилия добровольцев и специалистов при происшествиях в горах.

При этом Telegram-канал не заменяет официальные экстренные службы. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо прежде всего обращаться по номеру 112.

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