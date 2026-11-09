Пообещал прибыль и исчез с 20 тысячами долларов. Задержан подозреваемый

В Бишкеке задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве на 20 тысяч долларов. Об этом сообщили в УВД Ленинского района столицы.

По данным милиции, с заявлением обратился гражданин, который сообщил, что неизвестный мужчина вошел к нему в доверие и предложил инвестировать деньги якобы для получения прибыли.

Сначала заявитель передал подозреваемому 10 тысяч долларов. Спустя два месяца тот получил от него еще 10 тысяч долларов.

После получения денег мужчина перестал выходить на связь, не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул средства. Общий материальный ущерб составил 20 тысяч долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого Т. А., 2003 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

Ленинский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

В настоящее время следствие проверяет возможную причастность задержанного еще к трем аналогичным преступлениям.

Милиция просит граждан, которые могли пострадать от действий подозреваемого, обращаться по телефонам 0555860909, 0509198331, 0703699055 или 102.

Расследование продолжается.