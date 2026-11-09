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Пообещал прибыль и исчез с 20 тысячами долларов. Задержан подозреваемый

14:50, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Бишкеке задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве на 20 тысяч долларов. Об этом сообщили в УВД Ленинского района столицы.

По данным милиции, с заявлением обратился гражданин, который сообщил, что неизвестный мужчина вошел к нему в доверие и предложил инвестировать деньги якобы для получения прибыли.

Сначала заявитель передал подозреваемому 10 тысяч долларов. Спустя два месяца тот получил от него еще 10 тысяч долларов.

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После получения денег мужчина перестал выходить на связь, не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул средства. Общий материальный ущерб составил 20 тысяч долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого Т. А., 2003 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

Ленинский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

В настоящее время следствие проверяет возможную причастность задержанного еще к трем аналогичным преступлениям.

Милиция просит граждан, которые могли пострадать от действий подозреваемого, обращаться по телефонам 0555860909, 0509198331, 0703699055 или 102.

Расследование продолжается.

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