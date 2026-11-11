Почти треть мощностей НПЗ в России выведена из строя — Reuters

Почти треть мощностей НПЗ в России выведена из строя. Об этом сообщает Reuters.

За последнюю неделю украинские атаки привели к сбоям в работе и возникновению чрезвычайных ситуаций на 9 из 35 крупных российских нефтеперерабатывающих заводах, отмечается в публикации.

Агентство учитывает атаки на заводы, начавшиеся в конце октября, когда Украина возобновила атаки по энергоинфраструктуре РФ.

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Суммарная суточная мощность пострадавших НПЗ оценивается примерно в 300 тысяч тонн. В целом российские НПЗ способны вырабатывать до 930 тысяч тонн топлива в день. Фактическое сокращение источники Reuters оценивают примерно в 200 тысяч тонн.

В числе пострадавших — нефтеперерабатывающие заводы в Рязани, Ярославле и Поволжье.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев продолжает наносить удары по объектам, связанным с российским нефтяным сектором, в ответ на российские атаки по энергетической инфраструктуре Украины.