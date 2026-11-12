Переработка нефти в РФ сократилась на 30 процентов — Reuters

В конце октября — начале ноября 2026 года под новую волну атак попали крупнейшие НПЗ России, включая Новокуйбышевский, Рязанский, Саратовский, Ярославский, Афипский, НОРСИ в Кстово и «Башнефть-Новойл» в Уфе. 9 ноября удар пришелся на Киришский НПЗ в Ленинградской области — второй по величине нефтеперерабатывающий завод страны, где возник пожар; 11 ноября также поступили сообщения об атаке на Омский НПЗ «Газпром нефти» — крупнейший в России, расположенный примерно в 2 тысячах 500 километрах от украинской границы.

По данным Reuters от 10 ноября, атаки с конца октября нарушили работу девяти из 35 крупнейших российских НПЗ, совокупная мощность которых составляет около 2,2 миллиона баррелей в сутки — почти 30 процентов мощностей первичной нефтепереработки страны. Источники агентства оценивают возможное сокращение фактических объемов переработки до 200 тысяч тонн нефти в сутки. Возобновление ударов произошло после фактического срыва объявленного Дональдом Трампом энергетического перемирия между Россией и Украиной, которое должно было остановить атаки на энергетическую инфраструктуру. В результате перебои с переработкой вновь усиливают давление на внутренний топливный рынок России и создают дополнительные риски для экспортных поставок нефтепродуктов.