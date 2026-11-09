Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

В Киеве определили состав делегации Украины для предстоящих в Абу-Даби переговоров с Россией и США.

По данным местных СМИ, группу возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

В переговорную команду также войдут глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и первый заместитель главы президентского офиса Сергей Кислица.

Военное направление представит заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Большинство членов делегации ранее уже участвовали в дипломатических контактах с российской и американской сторонами.

Переговоры запланированы на 10–11 ноября. Ожидается, что представители трех стран обсудят условия урегулирования украинского конфликта, гарантии безопасности и гуманитарные вопросы.

Ранее Россия также объявила состав своей делегации.