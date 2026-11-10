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Переговоры по Украине в Абу-Даби стартуют сегодня: что известно к этому часу

09:33, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Сегодня в столице Объединенных Арабских Эмиратов стартуют переговоры по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины.

В Абу-Даби пребывают участники запланированной встречи — делегации Киева, Москвы и Вашингтона.

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Ранее в США, России и Украине определились с составами своих представителей.

Европейские чиновники также заявляли, что примут участие в переговорах в ОАЭ. Однако Кремль это опровергал, подчеркивая, что встреча будет носить трехсторонний формат.

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что он и другой спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф проведут встречи с европейцами до основных переговоров. Он уточнил, что во встречах с европейцами примут участие «партнеры из ЕС, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии», а цель консультаций — «координация действий по европейской безопасности и послевоенному будущему Украины». То есть в зал, где будет проходить главная встреча трех сторон, представителей Евросоюза не допустят.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее рассказал, что трехсторонние переговоры будут посвящены согласованию принципов коллективной безопасности. На этом фоне Дональд Трамп заявил, что все еще верит в скорое окончание конфликта, и отметил, что после урегулирования Украина будет «немного другой формы».

Стало известно, что европейскую делегацию в Абу-Даби возглавит руководитель аппарата Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт, сообщает RTVI.

От Франции в Абу-Даби прибудет дипломатический советник Елисейского дворца Эммануэль Бонн, от Германии — советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер, от Великобритании — советник премьера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл.

А Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщает, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Россию после переговоров в Абу-Даби и встретиться с Владимиром Путиным. Официальных подтверждений этой информации нет.

Зять Дональда Трампа напомнил, что трехсторонние переговоры США, РФ и Украины в Абу-Даби станут первой встречей в таком формате с февраля.

«Наша цель заключается в том, чтобы в развитие раздельных консультаций с обеими сторонами свести Украину и Россию вместе для прямого обсуждения их послевоенных обеспокоенностей, предложений и потенциальных решений. Мы надеемся, что эти обсуждения приведут к выявлению точек соприкосновения, продвинут вперед практические решения и укрепят импульс движения к следующему этапу переговоров», — написал Джаред Кушнер в соцсети X.

По его мнению, для долгосрочного урегулирования конфликта потребуются также прямые контакты между Россией и странами ЕС.

«В конечном счете достижение всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования также потребует прямого взаимодействия между Россией и нашими европейскими партнерами по более широким договоренностям в сфере безопасности, которые их затрагивают», — добавил он.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тоже заявил, что встреча с делегациями США и Украины в Абу-Даби пройдет в трехстороннем формате без участия европейских представителей.

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