Переговоры по Украине в Абу-Даби стартуют сегодня: что известно к этому часу
Сегодня в столице Объединенных Арабских Эмиратов стартуют переговоры по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины.
В Абу-Даби пребывают участники запланированной встречи — делегации Киева, Москвы и Вашингтона.
Ранее в США, России и Украине определились с составами своих представителей.
Европейские чиновники также заявляли, что примут участие в переговорах в ОАЭ. Однако Кремль это опровергал, подчеркивая, что встреча будет носить трехсторонний формат.
Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что он и другой спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф проведут встречи с европейцами до основных переговоров. Он уточнил, что во встречах с европейцами примут участие «партнеры из ЕС, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии», а цель консультаций — «координация действий по европейской безопасности и послевоенному будущему Украины». То есть в зал, где будет проходить главная встреча трех сторон, представителей Евросоюза не допустят.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее рассказал, что трехсторонние переговоры будут посвящены согласованию принципов коллективной безопасности. На этом фоне Дональд Трамп заявил, что все еще верит в скорое окончание конфликта, и отметил, что после урегулирования Украина будет «немного другой формы».
Стало известно, что европейскую делегацию в Абу-Даби возглавит руководитель аппарата Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт, сообщает RTVI.
От Франции в Абу-Даби прибудет дипломатический советник Елисейского дворца Эммануэль Бонн, от Германии — советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер, от Великобритании — советник премьера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл.
А Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщает, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Россию после переговоров в Абу-Даби и встретиться с Владимиром Путиным. Официальных подтверждений этой информации нет.
Зять Дональда Трампа напомнил, что трехсторонние переговоры США, РФ и Украины в Абу-Даби станут первой встречей в таком формате с февраля.
«Наша цель заключается в том, чтобы в развитие раздельных консультаций с обеими сторонами свести Украину и Россию вместе для прямого обсуждения их послевоенных обеспокоенностей, предложений и потенциальных решений. Мы надеемся, что эти обсуждения приведут к выявлению точек соприкосновения, продвинут вперед практические решения и укрепят импульс движения к следующему этапу переговоров», — написал Джаред Кушнер в соцсети X.
По его мнению, для долгосрочного урегулирования конфликта потребуются также прямые контакты между Россией и странами ЕС.
«В конечном счете достижение всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования также потребует прямого взаимодействия между Россией и нашими европейскими партнерами по более широким договоренностям в сфере безопасности, которые их затрагивают», — добавил он.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тоже заявил, что встреча с делегациями США и Украины в Абу-Даби пройдет в трехстороннем формате без участия европейских представителей.