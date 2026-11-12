Пенсия через «Тундук» и новые требования к стажу. Что изменится в 2027 году

В Кыргызстане более 6 тысяч граждан оформили пенсию через мобильное приложение «Тундук» без необходимости лично обращаться в Социальный фонд. Одновременно в стране продолжают поэтапное увеличение минимального страхового стажа для назначения пенсии. Об этом председатель Социального фонда Бактияр Алиев сообщил в эфире «Биринчи радио».

По его словам, с июля 2026 года более 6 тысяч кыргызстанцев воспользовались системой автоматического назначения пенсий.

Теперь гражданам, достигшим пенсионного возраста, достаточно подать заявление через приложение «Тундук». Необходимые сведения система получает автоматически благодаря интеграции с государственными информационными базами.

«Раньше гражданам приходилось ходить по архивам, собирать справки о заработной плате и подтверждать трудовой стаж. Сейчас эти процедуры максимально упростили», — пояснил Бактияр Алиев.

Он отметил, что пенсионерам больше не требуется отдельно обращаться в банк для предварительного оформления карты. При подаче заявления через приложение можно выбрать банк, в котором гражданин намерен получать пенсию.

Выплаты начинают с 10-го числа каждого месяца. При обращении в выбранный банк пенсионер может получить банковскую карту с уже зачисленной выплатой.

Автоматическое назначение пенсии возможно при наличии необходимых и корректных сведений в государственных информационных системах.

Еще одно изменение касается требований к минимальному страховому стажу.

Ранее для назначения пенсии женщинам требовалось 20 лет стажа, мужчинам — 25 лет. В рамках первого этапа пенсионной реформы минимальный необходимый стаж снизили до пяти лет, предусмотрев его последующее ежегодное увеличение.

В 2026 году минимальный страховой стаж составляет 6 лет, а с 2027-го - 7 лет.

По словам председателя Соцфонда, снижение первоначального порога позволило большему числу граждан получить право на пенсию, даже если у них недостаточно продолжительный период официальной трудовой деятельности.

В ведомстве напомнили, что размер страховой части пенсии зависит от суммы страховых взносов, перечисленных за гражданина.

Проверить, производит ли работодатель необходимые отчисления, можно самостоятельно через приложение «Тундук».

Бактияр Алиев призвал работающих кыргызстанцев регулярно контролировать свои пенсионные отчисления, поскольку их отсутствие или недостаточный размер могут негативно повлиять на будущую пенсию.

По данным Социального фонда, на 1 ноября 2026 года в Кыргызстане насчитывалось 826 тысяч пенсионеров. За последние четыре года их число увеличилось на 100 тысяч человек.