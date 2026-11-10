Падение рубля и снижение тенге, евро немного подорожал: курс валют на 10 ноября

Заметное падение российской валюты, которая обновила минимум ноября. Евро немного восстановился. В то же время казахский тенге и китайский юань пошли вниз, курс американского доллара практически без изменений. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (практически без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 97,8303 сома (плюс 0,08 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 97,76 сома, продажа — 98,76 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0655 сома (минус 0,97 процента). Заметное падение. Установил новый минимум ноября.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,009 сома, продажа — 1,083 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1948 сома (минус 0,41 процента). Снизился после недавнего взлета.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1694 сома, продажа — 0,2073 сома.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 13,1041 сома (минус 0,04 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,47 сома, продажа — 13,68 сома.

В 2026 году Национальный банк провел 13 интервенцию 2 ноября. Он реализовал 222,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 293,55 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).

В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.