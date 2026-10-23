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24.kg

Отцовский отпуск по уходу за детьми в восемь раз короче материнского — ООН

14:18, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Неравномерное распределение обязанностей по уходу за детьми вредит не только матерям, но также детям и отцам. Об этом говорится в аналитической записке структуры «ООН-женщины» и Группы Всемирного банка.

По данным экспертов, во многих странах мира политика в сфере семейных отпусков по-прежнему предусматривает значительно более продолжительный оплачиваемый отпуск для матерей, чем для отцов. Это способствует неравномерному распределению обязанностей и лишает семьи, детей и экономику важных преимуществ.

Согласно данным по 190 экономикам мира, когда речь идет об оплачиваемом отпуске для матерей, почти треть стран и территорий не достигают стандарта Международной организации труда, предусматривающего не менее 14 недель отпуска.

В шести государствах матерям вообще не гарантирован оплачиваемый отпуск.

В то же время в 66 экономиках отсутствует гарантированный оплачиваемый отпуск для отцов, тогда как для матерей таких стран лишь шесть. Из 124 экономик, где оплачиваемый отпуск для отцов предусмотрен, в половине его продолжительность составляет менее двух недель.

В среднем матери получают в восемь раз более длительный оплачиваемый отпуск, чем отцы.

Недавние исследования показывают, что мужчины все чаще стремятся активнее участвовать в уходе за детьми. О нехватке необходимой поддержки в ходе исследования заявили 87 процентов отцов, а 83 процента сообщили, что их работодатели не предлагают гибких условий труда. Более 64 процентов готовы поддержать повышение налогов ради расширения государственных услуг по уходу.

Отмечается, что неравномерное распределение обязанностей по уходу за детьми влияет на семейную жизнь еще долго после того, как родители возвращаются на работу. Исследования показывают, что отцы, использующие отпуск по уходу за ребенком, в дальнейшем берут на себя большую долю обязанностей по воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства.

Это снижает нагрузку на женщин, которые в среднем тратят на неоплачиваемый труд по уходу в 2,5 раза больше времени, чем мужчины.

Использование отцами отпуска по уходу за ребенком также способствует тому, что матери получают больше возможностей для оплачиваемой занятости и заработка. Исследования показывают связь между наличием отпуска для отцов и более высокими доходами женщин, а также более высоким уровнем их занятости в частном секторе.

От участия отцов выигрывают и дети. Результаты одного из аналитических обзоров связывают более активное и чуткое участие отцов в воспитании с лучшими когнитивными способностями детей, развитием речи, эмоциональной саморегуляцией и поведением. 

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Исследования показывают, что многие родители, воспитывающие детей, одновременно помогают пожилым родственникам, друзьям или другим членам сообщества. Примерно каждый четвертый родитель одновременно осуществляет уход и за детьми, и за пожилыми людьми, зачастую практически без какой-либо поддержки. Это подчеркивает необходимость создания систем ухода, способных удовлетворять разнообразные потребности людей на протяжении всей жизни.

В преддверии Международного дня ухода и поддержки, который отмечается 29 октября, структура «ООН-женщины» и Группа Всемирного банка призывают к созданию систем ухода, которые противостоят дискриминационным гендерным нормам, признают мужчин и мальчиков в качестве лиц, осуществляющих уход, и способствуют равному распределению обязанностей между женщинами и мужчинами.

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