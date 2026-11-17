Молодежная сборная Кыргызстана по футболу провела второй матч в отборочном раунде Кубка Азии (U-17). Об этом сообщает КФС.

Встреча с командой из Йемена завершилась со счетом 0:0.

Напомним, в первом матче домашнего отбора наши футболисты обыграли сверстников из Северных Марианских островов.

Кыргызстанцы 20 ноября встретятся с командой Монголии. Путевку в финальный раунд Кубка Азии получит сборная, занявшая первое место в группе.