Отбор Кубка Азии (U-17) по футболу: КР разгромила Северные Марианские острова

Молодежная сборная Кыргызстана по футболу успешно стартовала в отборочном раунде Кубке Азии (U-17). Об этом сообщает КФС.

По его данным, в первом матче домашнего отбора команда под руководством тренера Игоря Кудренко играли против сверстников из Северных Марианских островов.

Встреча завершилась со счетом 12:0 в пользу сборной Кыргызстана.

Голами отметились Алымбек Исаев (3), Ариет Абилов (2), Эржан Аскербеков (2), Байэл Мирланов (2), Салават Алимжанов, Эмир Эмильев и Азизхон Ходжаев.

Эта победа позволила сборной Кыргызстана подняться на 1-е место в отборочной группе.