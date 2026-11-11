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Отбор Кубка Азии (U-17) по футболу: КР разгромила Северные Марианские острова

23:20, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Молодежная сборная Кыргызстана по футболу успешно стартовала в отборочном раунде Кубке Азии (U-17). Об этом сообщает КФС.

По его данным, в первом матче домашнего отбора команда под руководством тренера Игоря Кудренко играли против сверстников из Северных Марианских островов.

Встреча завершилась со счетом 12:0 в пользу сборной Кыргызстана.

Голами отметились Алымбек Исаев (3), Ариет Абилов (2), Эржан Аскербеков (2), Байэл Мирланов (2), Салават Алимжанов, Эмир Эмильев и Азизхон Ходжаев.

Эта победа позволила сборной Кыргызстана подняться на 1-е место в отборочной группе.

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