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Ош и Чикаго хотят стать городами-побратимами

09:15, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Возможность установления побратимских отношений с американскими городами, в том числе Чикаго, обсудили на встрече первого заместителя мэра города Ош Оморбека Торобаева с Временным Поверенным в делах США в Кыргызстане Мэтью Хабиновски. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Стороны рассмотрели перспективы расширения экономического сотрудничества, привлечения американских инвестиций и развития деловых связей.

Американскую сторону проинформировали о достижениях работы городских властей. В числе приоритетов названы гостиничный бизнес, туризм, торговля и логистика.

Подчеркнута заинтересованность в сотрудничестве с иностранными инвесторами и реализации совместных проектов.

Мэтью Хабиновски отметил возможности развития бизнес-партнерства, привлечения капитала и обмена предпринимательским опытом.

Обсуждались также сотрудничество в сферах образования, изучения английского языка, здравоохранения, транспортной логистики и туризма, культурные обмены и реализация социальных инициатив.

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