Около 70 процентов книг в Кыргызстане издаются на кыргызском языке

В Кыргызстане в 2025 году изданы 1 тысяча 350 наименований книг общим тиражом 927 тысяч экземпляров. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По данным ведомства, около 70 процентов изданий выпущены на кыргызском языке.

Вопрос о том, какую литературу издают в стране, поднимался в парламенте. Депутат Салтанат Аманова заявляла, что от 60 до 70 процентов выпускаемых в КР книг составляет религиозная литература.

Тем временем Министерство культуры, информации и молодежной политики готовит программу развития книгоиздания до 2030 года.