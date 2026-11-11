Новый терминал аэропорта «Ош» сможет обслуживать 1,2 тысячи пассажиров в час

Строительство нового терминала международного аэропорта «Ош» площадью 25 тысяч квадратных метров планируют завершить в январе–феврале 2027 года. Он сможет обслуживать около 1,2 тысячи пассажиров в час с учетом внутренних рейсов. Об этом сообщил глава ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов.

Напомним, возведение нового аэровокзального комплекса начали 25 апреля 2025 года. Площадь здания составляет более 25 тысяч квадратных метров.

Основные строительные работы близятся к завершению. Готовность напольного покрытия — около 90 процентов, слаботочных систем — около 70 процентов. Продолжаются остекление и работы по фасаду.

Оборудование для терминала уже доставили.

Примерная стоимость строительства — 40-45 миллионов долларов.

Новый терминал будет отличаться наличием бизнес-зала, комнаты для молитвы и помещений для омовения. Предусмотрены игровые зоны для детей.

В проекте есть два выхода на посадку.

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Отдельно продолжается реконструкция взлетно-посадочной полосы. Ее планируют завершить к концу 2027 года. До этого времени аэропорт продолжит принимать и отправлять самолеты.

По словам Самидинова, после завершения работ обновленная инфраструктура позволит улучшить обслуживание воздушных судов и увеличить возможности аэропорта.