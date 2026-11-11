USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

Новый терминал аэропорта «Ош» сможет обслуживать 1,2 тысячи пассажиров в час

17:07, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Строительство нового терминала международного аэропорта «Ош» площадью 25 тысяч квадратных метров планируют завершить в январе–феврале 2027 года. Он сможет обслуживать около 1,2 тысячи пассажиров в час с учетом внутренних рейсов. Об этом сообщил глава ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов.

Напомним, возведение нового аэровокзального комплекса начали 25 апреля 2025 года. Площадь здания составляет более 25 тысяч квадратных метров.

Основные строительные работы близятся к завершению. Готовность напольного покрытия — около 90 процентов, слаботочных систем — около 70 процентов. Продолжаются остекление и работы по фасаду.

Оборудование для терминала уже доставили.

Примерная стоимость строительства — 40-45 миллионов долларов.

Новый терминал будет отличаться наличием бизнес-зала, комнаты для молитвы и помещений для омовения. Предусмотрены игровые зоны для детей.

В проекте есть два выхода на посадку.

Читайте по теме
Терминал аэропорта Оша сможет обслуживать более 5 миллионов пассажиров в год

Отдельно продолжается реконструкция взлетно-посадочной полосы. Ее планируют завершить к концу 2027 года. До этого времени аэропорт продолжит принимать и отправлять самолеты.

По словам Самидинова, после завершения работ обновленная инфраструктура позволит улучшить обслуживание воздушных судов и увеличить возможности аэропорта.

Материалы по теме

После выхода из черного списка ЕС авиакомпании КР призвали расширять флот

Новый аэропорт в Джалал-Абадской области откроют осенью 2027 года

Asman Airlines планирует увеличить флот до 10 самолетов за пять лет

В аэропорту «Манас» установили кабины пограничного контроля с ИИ

В аэропорту «Манас» наведут порядок с таксистами. Выберут два оператора

Подрядчика в Ошской области оштрафовали за «резиновый» асфальт

Тело нашли еще в августе. Милиция Ошской области ищет родных погибшего

В Ноокате сменился мэр. Город возглавил Дастан Мурзалиев

Кыргызстан возьмет $60 миллионов на водоснабжение 32 сел Ошской области

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Айдарбеков заявил о закрытии уголовного дела и объяснил отказ от мандата

 

Еще один претендент на пост президента. Что известно об Амуре Айбе

 

Экс-глава Госслужбы миграции Бакытбек Адылов выдвинулся на пост президента

 

Садыр Жапаров менее чем за сутки собрал максимум подписей для выборов

 

Седьмой претендент. Бактыбек Калмаматов выдвинулся в президенты

 

Садыр Жапаров собрал 40 тысяч подписей для участия в выборах менее чем за сутки

 

Общество

Шесть тысяч саженцев за два часа. Бишкекчан зовут на массовую посадку

 

Без защиты озеро Иссык-Куль через 20 лет может превратиться в болото — биолог

 

Сколько близнецов, троен и четверней родились в Ошской области с начала года

 

В Кыргызстане разработают ИИ-помощников для разных сфер

 

В «Тундук» теперь можно узнать, кто запрашивал ваши персональные данные

 

В Кыргызстане запустят регистрацию смерти без заявления

 

Атака на Иран

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

 

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

 

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера

 

Власть

Институт соратника Путина изучает обезьян в поисках способа продлить жизнь

 

Адылбек Касымалиев принял участие в саммите мировых лидеров по климату в Турции

 

Чиновников научат разбираться в климате за 283 миллиона сомов

 

Владимир Путин и Садыр Жапаров проведут отдельную встречу в Москве — Кремль

 

Бишкек готовится к наплыву больных. В стационарах развернули 350 коек

 

Айдарбеков заявил о закрытии уголовного дела и объяснил отказ от мандата

 

Ситуация вокруг Украины

Почти треть мощностей НПЗ в России выведена из строя — Reuters

 

Переговоры в Абу-Даби: первый раунд завершился, но неизвестно, что обсуждали

 

Трехсторонняя встреча США, РФ и КНР: у Вашингтона и Пекина есть разногласия

 

Переговоры по Украине в Абу-Даби стартуют сегодня: что известно к этому часу

 

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18