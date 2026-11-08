Новую школу на 275 учеников открыли в селе Долмор Джалал-Абадской области
Новую школу на 275 учеников открыли в селе Долмор Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
По ее данным, проект профинансировали из республиканского бюджета. Стоимость объекта составила 158 миллионов сомов.
В двухэтажном здании площадью 2 тысячи 980 квадратных метров предусмотрены учебные классы, мастерские, столовая, библиотека, актовый и спортивный залы.