Недра под особым статусом — госпредприятиям расширили возможности

В Кыргызстане изменили порядок отбора национальных инвестиционных проектов и проектов государственного значения. Постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документ вносит изменения в постановление от 18 февраля 2026 года № 119, регулирующее отбор и сопровождение крупных инвестиционных проектов.

Согласно изменениям, для проектов в сфере недропользования, реализуемых организациями со 100-процентным государственным участием, предусмотрено исключение из действующего ограничения.

Таким образом, компании, полностью принадлежащие государству, смогут претендовать на включение своих проектов в перечень национальных инвестиционных проектов и проектов государственного значения в рамках установленной процедуры.

Как отмечается в постановлении, изменения направлены на реализацию стратегически важных проектов в сфере недропользования, расширение возможностей применения мер государственной поддержки и совершенствование механизмов сопровождения инвестиций.

При этом для частных компаний и организаций со смешанной формой собственности исключение не предусмотрено.