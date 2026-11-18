Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жээнчороев предложил выделить мэрии Бишкека бюджетную ссуду в размере 3 миллиардов сомов на закупку новых автобусов. Об этом он заявил на расширенном заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

По его словам, это поможет решить проблему нехватки общественного транспорта и снизить пробки в столице.

По словам депутата, Бишкеку не хватает около 800 автобусов. Он сообщил, что уже обсуждал этот вопрос с мэром города и получил согласие на инициативу. В частности, Жээнчороев предложил направить треть закупаемых автобусов на организацию школьных маршрутов.

Депутат отметил, что ежедневно от 60 до 70 тысяч родителей выезжают на личных автомобилях, чтобы отвезти детей в школы. Это также создает дополнительную нагрузку на дороги и усугубляет транспортные заторы.

«Нужно запускать школьные автобусы, чтобы родители не были вынуждены каждый день возить детей на личных машинах», — подчеркнул он.

Читайте по теме На закупку новых автобусов для Бишкека направят 500 миллионов сомов

Кроме того, Жээнчороев обратил внимание на необходимость заранее развивать транспортную и социальную инфраструктуру с учетом расширения территории столицы. По его словам, в рамках административно-территориальной реформы площадь города увеличивается с 15 тысяч до 40 тысяч гектаров.

Он также предложил учитывать концепцию 15-минутного города, согласно которой основные социальные объекты должны находиться в шаговой доступности от жителей.

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев отметил, что готов рассмотреть вопрос выделения бюджетной ссуды в рамках бюджета на 2027 год.

Мэр Бишкека, в свою очередь, отметил, что не возражает против получения такой ссуды для закупки автобусов.