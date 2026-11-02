Налогоплательщиков Кыргызстана предупредили о новых схемах мошенничества
Государственная налоговая служба Кыргызстана предупредила налогоплательщиков о мошенниках, которые могут выдавать себя за сотрудников ведомства и пытаться завладеть деньгами или персональными данными граждан.
Как сообщили в пресс-службе ГНС, злоумышленники могут звонить и писать налогоплательщикам, сообщать о якобы имеющейся задолженности или штрафах и требовать срочной оплаты. Также они могут рассылать поддельные письма от имени Налоговой службы и QR-коды для перевода денег.
В ведомстве подчеркнули, что настоящие сотрудники ГНС не запрашивают пароли, коды подтверждения и данные банковских карт, а также не требуют по телефону или через мессенджеры переводить деньги, оплачивать налоги и задолженность либо подавать отчетность.
Если гражданам сообщают о якобы невыполненных налоговых обязательствах и угрожают санкциями, не следует торопиться выполнять такие требования.
Проверить информацию можно через кабинет налогоплательщика или обратившись непосредственно в налоговый орган.
При столкновении с мошенничеством необходимо обратиться в правоохранительные органы. В экстренных случаях можно позвонить по номеру 102.
В ГНС также напомнили основные правила безопасности:
- не переходить по подозрительным ссылкам;
- не сообщать посторонним пароли, коды подтверждения и данные банковских карт;
- не переводить деньги неизвестным лицам;
- проверять информацию только через официальные порталы и сайты.
Налоговая служба призвала граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.