Налогоплательщиков Кыргызстана предупредили о новых схемах мошенничества

Государственная налоговая служба Кыргызстана предупредила налогоплательщиков о мошенниках, которые могут выдавать себя за сотрудников ведомства и пытаться завладеть деньгами или персональными данными граждан.

Как сообщили в пресс-службе ГНС, злоумышленники могут звонить и писать налогоплательщикам, сообщать о якобы имеющейся задолженности или штрафах и требовать срочной оплаты. Также они могут рассылать поддельные письма от имени Налоговой службы и QR-коды для перевода денег.

В ведомстве подчеркнули, что настоящие сотрудники ГНС не запрашивают пароли, коды подтверждения и данные банковских карт, а также не требуют по телефону или через мессенджеры переводить деньги, оплачивать налоги и задолженность либо подавать отчетность.

Если гражданам сообщают о якобы невыполненных налоговых обязательствах и угрожают санкциями, не следует торопиться выполнять такие требования.

Проверить информацию можно через кабинет налогоплательщика или обратившись непосредственно в налоговый орган.

При столкновении с мошенничеством необходимо обратиться в правоохранительные органы. В экстренных случаях можно позвонить по номеру 102.

В ГНС также напомнили основные правила безопасности:

не переходить по подозрительным ссылкам;

не сообщать посторонним пароли, коды подтверждения и данные банковских карт;

не переводить деньги неизвестным лицам;

проверять информацию только через официальные порталы и сайты.

Налоговая служба призвала граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.