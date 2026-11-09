Найдено тело 14-летнего Амира, пропавшего в Ала-Арче

В государственном природном парке «Ала-Арча» нашли тело 14-летнего Амира Кунакунова, который пропал 7 ноября. Информация о гибели подростка подтверждена.

Напомним, утром 7 ноября Амир вышел из дома и отправился в природный парк «Ала-Арча», где проходили соревнования по бегу. Однако из-за возраста его не допустили к участию, после чего подросток в одиночку направился в сторону ущелья Адыгене.

Вечером того же дня мальчик позвонил в Министерство чрезвычайных ситуаций и сообщил, что заблудился в горах. Вскоре связь с ним прервалась.

К поискам подключились спасатели МЧС, опытные альпинисты и добровольцы. В ходе поисково-спасательной операции обнаружили рюкзак подростка.

Кроме того, по поступившей информации, 8 ноября в 5.05 мобильный телефон Амира подавал сигнал в районе села Восток Чуйской области.

Сегодня председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел онлайн-совещание и поручил усилить поиски, задействовав все имеющиеся ресурсы, включая беспилотники и вертолет.

По предварительным данным, подросток погиб от переохлаждения.