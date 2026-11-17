В Бишкеке сохраняется нехватка общественного транспорта. В часы пик пассажиры не помещаются в автобусы, поэтому городу необходимо дополнительно закупить транспорт. Об этом заявил депутат Дастан Бекешев на расширенном заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

Депутат обратил внимание, что особенно сложная ситуация складывается утром и вечером, когда люди не могут уехать на общественном транспорте из-за большого количества пассажиров. Он спросил мэра Бишкека Айбека Джунушалиева и главу кабмина Адылбека Касымалиева, планируется ли закупать дополнительные автобусы.

По словам градоначальника, сейчас в столице насчитывается 1 тысяча 631 автобус. При этом, по его оценке, городу необходимо дополнительно около 1,5 тысячи единиц общественного транспорта.

Джунушалиев сообщил, что из местного бюджета удалось выделить 500 миллионов сомов на закупку автобусов. Соответствующее соглашение с одной из компаний уже подписано.

«До 20 января поступят 65 коротких автобусов. Работа по закупке транспорта будет продолжена», — сообщил мэр.

Также на заседании отметили, что дополнительный общественный транспорт необходим не только Бишкеку, но и районам Чуйской области, в том числе Сокулукскому, Аламединскому и Иссык-Атинскому.