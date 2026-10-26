На юге Кыргызстана снова произошло землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

Подземные толчки интенсивностью около 3 баллов зафиксированы сегодня ночью — в 2.21.

Очаг землетрясения располагался на территории КР: в 15 километрах к юго-востоку от села Ничке, в 18 километрах к востоку от села Кызыл- Озгерюш, в 62 километрах к юго-востоку от райцентра Токтогул.

Интенсивность землетрясения составила в селах Кызыл- Озгерюш, Ничке, Сары-Булак — около 2 баллов.