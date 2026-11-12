На посту «Арал» сняли ограничение для большегрузов на трассе Бишкек — Ош

На посту «Арал» на автодороге Бишкек — Ош сняли временное ограничение на движение большегрузных автомобилей. Пропуск фур восстановили сегодня, 12 ноября, с 9.00.

Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций, сейчас на участке установилась ясная погода, поэтому движение грузового транспорта возобновлено в обычном режиме.

В ведомстве призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными во время поездок.